“TL’nin erimesinden dolayı güneyden gelenler arabalarını tıklım tıklım doldururken, biz en ucuzunu bulmaya çalışıyoruz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “Kırsaldan Şeherlere Gidenler ve 5.500 TL Akaryakıt Parası” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

Hamzaoğulları, kendilerine “Rum sevicisi, vatan haini” ifadeler söylendiğini belirterek, “Kimse bizi aynı ırktan soydaşlarımızla karşı karşıya getirmeye çalışmasın. Bizim öyle bir derdimiz yoktur” dedi.

Kıbrıs Türk toplumun Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında pres edilmiş bir toplum olduğuna dikkat çeken Hamzaoğulları, Türk lirasından kaynaklı olarak ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara değindi. Özellikle, market alışverişlerini örnek veren Hamzaoğulları, “Güneyden gelen insanlar Türk lirasının erimesinden dolayı arabalarını tıklım tıklım doldururken, biz en ucuzunu bulmaya, almaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Akaryakıt fiyatlarına gelen zammın etkileri hakkında da konuşan Hamzaoğulları, kendisi gibi birçok kişinin kırsal bölgelerden şehirlere araçlarıyla geldiğini ve maaşlarının büyük bir kısmının mazot fiyatına gittiğini kaydederek, şehre işe gitmesi talep edilen bir vatandaşın 5500 TL’lik akaryakıtı ödeyemeyeceği için işe gitmekten vazgeçtiğini anlattı.

Özel sektöre doğru oranlarda katkı yapılmadığını da savunan, “Sıkıntılar büyük. Yönetemiyorsunuz” şeklinde konuştu ve memlekette insanların ne kadar sıkıntı çektiğini ancak yanlarına gidildiği takdirde görülebileceğini söyledi.