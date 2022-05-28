"Tırnak İçinde Hizmetçiler" DAÜ'de sergilenecek...

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, “Tırnak İçinde Hizmetçiler” adlı tiyatro oyunu, salı günü, saat 19:30’da, DAÜ Aktivite Salonu’nda sahnelenecek.

12 yaş ve üstü izleyiciye hitap eden; Jean Genet’in "Hizmetçiler" metninden hareketle Hakan Emre Ünal’ın yazıp yönettiği, Nezaket Erden ile Pınar Güntürkün’ün oynadığı ve Ayşe Draz’ın Dramaturgluğunu gerçekleştirdiği "Tırnak İçinde Hizmetçiler", tek perdede ve 85 dakika sergileniyor.