Telsim Freezone Liseler Arası Müzik Yarışması perşembe günü yapılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde düzenlenen Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması, 18 Nisan Perşembe günü yapılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre “İçindeki Yeteneği Keşfet” sloganıyla Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda 09.30'da başlayacak yarışmaya, 25 liseden 29 grup katılacak. Yarışma, lise öğrencilerinin sanatla kendilerini ifade etmesi amacıyla düzenleniyor.

Bu yıl rekor bir katılımla gerçekleşecek Liselerarası Müzik Yarışması’na 215 öğrenci ve 35 öğretmenin görev yapacağı kaydedildi.

10 kategoride 16 ödül

Yarışmada En İyi Orkestra, En İyi Sahne Performansı, En İyi Enstrüman Ödülleri, En İyi Kız Solist, En İyi Erkek Solist, Ekrem Yeşilada Özel Ödülü ve En Süper Cool Okul Ödülü olmak üzere toplam 10 kategoride 16 ödül verilecek.

Sunuculuğunu Eda Kandulu ve Yaşar Köroğlu’nun birlikte yapacağı 10’uncu Liselerarası Müzik Yarışması’nda jüri müzisyen Erkan Erzurumlu, yorumcu ve besteci Fikri Karayel, KKTC CSO keman sanatçısı Miray Çakır, perküsyonist/Lefkoşa Belediye Orkestrası sanatçısı Oytun Küskü ve müzisyen Ziya Başkal’dan oluşacak.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, yarışmanın büyük heyecan yarattığını, genç müzisyenleri izlemenin heyecan verici olduğunu kaydetti.

Tanpınar, “Yıllardır Telsim ailesi olarak en çok ses getiren ve Kuzey Kıbrıs'ın en prestijli yarışmasını düzenlemekten dolayı çok gururluyuz. Gençlerimiz bu yarışma sayesinde çok güzel deneyimler kazanıyor ve kendilerini sanatla ifade edebiliyorlar” dedi. Tanpınar, yarışmaya katılacak tüm geçlere başarı diledi.

Katılım

Telsim 10’uncu Liselerarası Müzik Yarışması’na katılacak okullar ve gruplar şöyle:

"Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Grup Mangal, Değirmenlik Lisesi Grup 2, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Polatpaşa Lisesi, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, Girne Amerikan Koleji, Levent Koleji Grup 1, Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Dr. Suat Günsel Koleji, Levent Koleji Grup 2, Türk Maarif Koleji, Necat British Koleji, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Grup Diminished, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Esin Leman Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Değirmenlik Lisesi Grup 1, Güzelyurt Meslek Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Yakın Doğu Koleji, 20 Temmuz Fen Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Lapta Yavuzlar Lisesi, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Grup Fire Edge, TED Kuzey Kıbrıs Koleji, Namık Kemal Lisesi ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Grup The Mist grubu."