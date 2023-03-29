Teknecik Santrali’nin yanında yangın

Çatalköy'de, Teknecik Elektrik Santrali’nin yanındaki çöplükte yangın çıktı. Polisten yapılan açıklamada, yangının nedeninin tespit edilemediği açıklandı. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Çatalköy - Esentepe Belediyesine ait iş makineleri ve su tankerleri ile müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangın sonucu yaklaşık üç dönümlük alan içerisindeki çöp ve molozlar ile atık ağaç dalları yandı.