Teknecik Santrali’nin yanında yangın
Çatalköy'de, Teknecik Elektrik Santrali’nin yanındaki çöplükte yangın çıktı.
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Çatalköy'de, Teknecik Elektrik Santrali’nin yanındaki çöplükte yangın çıktı. Polisten yapılan açıklamada, yangının nedeninin tespit edilemediği açıklandı. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Çatalköy - Esentepe Belediyesine ait iş makineleri ve su tankerleri ile müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangın sonucu yaklaşık üç dönümlük alan içerisindeki çöp ve molozlar ile atık ağaç dalları yandı.
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