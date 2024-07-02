TC'de kabine değişikliği: Sağlık ve Çevre bakanları değişti

Kabinedeki iki isim yerine yapılan atamalara ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na istifa eden Mehmet Özhaseki yerine Murat Kurum atandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine ise Kemal Memişoğlu getirildi. Koca, Temmuz 2018'den bu yana bakanlık koltuğunda oturuyordu.

Fahrettin Koca'nın yerine Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev yapıyordu.

Trabzon doğumlu olan yeni sağlık bakanı 58 yaşında.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1990 yılında bitiren Bakan Memişoğlu, 2016 yılında genel cerrahi profesörlüğü ünvanını aldı.

Amerika'da da hekimlik yapan bakan, 2016 yılında İl Sağlık Müdürlüğüne atanmıştı.

Özhaseki: 'Sağlık sorunlarım sebebiyle bıraktım'

Mehmet Özhaseki istifa açıklamasını X hesabından paylaştı.

Açıklamada "Bugün üstlendiğim bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim" diye yazdı.

Mehmet Özhaseki, paylaşımında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Özhaseki, vatandaşlardan da helallik istedi.

Daha önce 17 yıl Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olan Özhaseki, 2019'da AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuş ancak CHP adayı Mansur Yavaş karşısında seçimi kaybetmişti.

Özhaseki'nin yerine bakanlık koltuğuna atanan Murat Kurum da 31 Mart seçiminde İstanbul Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu ile yarışmıştı.

Kurum, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ilk kabinede, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak göreve başlamıştı.

2021 yılında bakanlığın adı “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak değişti.

Kurum atama sonrası yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek şu mesajı verdi:

"Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz."