TC ile KKTC arasında imzalanan “Türk yatırımcıya kolaylık” anlaşması TC Resmi Gazete’de

Lefkoşa'da 11 Ocak'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında KKTC'de Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti İlgili Kanunlarına Göre Kurulmuş Şirketlerin Yapacağı Sanayi Yatırımlarının Kolaylaştırılması Hakkında Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar TC Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşmaya göre, Türkiye’den gelen yatırımcılar, KKTC’li yatırımcılarla aynı statüde kabul edilecek.

TC Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre anlaşmayla, TC desteği ile tamamlanan Organize Sanayi Bölgelerinde, “Türk vatandaşları ve Türkiye kanunlarına göre kurulan şirketlerin” Kıbrıs’ın kuzeyinde yapacağı sanayi yatırımlarının kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, bürokratik işlemlerin azaltılması, “KKTC’li yatırımcılarla aynı statüde kabul edilmesi” amaçlanıyor.