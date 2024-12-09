Tatlısu-Geçitkale ana yolunda beton mikseri devrildi, yaralanan olmadı

Tatlısu-Geçitkale ana yolunda trafik levhası ile çelik bariyerlere çarpan beton mikseri devrildi, kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 14.00 sıralarında Yasin Yılmaz (E-32) yönetimindeki VU 906 plakalı beton mikseriyle seyrederken sola meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve trafik levhası ile çelik bariyerlere çarparak devrildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.