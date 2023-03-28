"Tatar'ın Londra'ya ziyareti kabul edilemez"
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Londra'ya ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar'ı protesto edecek.
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Londra'ya ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar'ı protesto edecek.
Sendika yarın saat 10.00'da Cumhurbaşkanlığı önünde basın açıklaması yapacak.
KTAMS'tan yapılan açıklama şöyle:
"Ülkemizde kaynak sıkıntısının yaşandığı bir dönemde, çalışanların ve emeklilerin maaşlarından kesinti yapılmasının görüşüldüğü günde Cumhurbaşkanı Sn. Tatar’ın Londra’ya ziyaret gerçekleştirmesi asla kabul edilemez.
Sn. Tatar’ın sorumsuz tutumunu protesto etmek amacıyla sendikamız yarın (29.3.2023) saat 10:00’da Cumhurbaşkanlığı önünde basın açıklaması yapacak"
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