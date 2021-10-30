Tatar’dan UBP’lilere ‘birlik’ çağrısı

UBP Kurultayı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP’lilere seslendi, ‘birlik’ çağrısı yaptı. “Sizleri çok seviyorum” diyen Tatar, kendisini milletvekilliğinden Cumhurbaşkanlığı’na taşıdıkları için UBP’lilere teşekkür etti.

Ersin Tatar, UBP kurultayına katıldı, üyelere ‘oy kullanın’ çağrısı yaptı’, ‘birlik ve beraberlik’ vurgusunda bulundu.

Tatar, UBP’nin önümüzdeki genel seçimde yine en büyük parti olarak seçilerek, güçlü hükümetlerle reform çalışmalarına katkısı koyması gerektiğini vurguladı.

UBP’nin geçmişi ile Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını yüreğinde taşıdığını söyleyen Tatar, “UBP, yürekli insanların partisi” dedi. Tatar, kurultay sonucunda bir netice ortaya çıkacağını belirterek, bu sonuçla birlikte önümüzdeki sürecin en iyi şekilde, birlik ve beraberlik içinde yürüteceklerini dile getirdi. Başbakan olduğu dönemde görevde olan, UBP-HP Hükümetinin programına atıfta bulunan Tatar, ‘iki egemen devlet’ temelinde müzakerelerin yürütülmesi gerektiğini söz konusu dönemde de dile getirdiklerini belirtti. Tatar, parti üyelerine de teşekkür etti.

Tatar, Türkiye’den davet aldığı konferanslara, ülkedeki işleri aksatmadan katıldığını da sözlerine ekledi, bu yöndeki eleştirilere yanıt verdi.

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