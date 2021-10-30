Yıldırım: Saldırıya karşı durmamız şart

AKP Başkan Vekili Binali Yıldırım, siyasetin etik değerler, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı yapılması gerektiğini vurguladı, “Her kime ne sebeple olursa olsun yapılan saldırı, bütün siyaset kurumuna yapılmış demektir. Buna birlikte karşı durmamız şarttır” dedi.

Yıldırım, Başbakan Saner’e de seslenerek, “Bunlar elbette geçecektir. Esas olan UBP kardeşliğidir” şeklinde konuştu.

Yıldırım, kurultay heyecanına ortak olmak için burada olduğunu söyledi, ‘KKTC’nin siyasi birikim ve olgunluğunu özetleyen UBP’nin’ başarılı bir kurultay geçirmesini diledi.

Yıldırım, siyaset gözetmeksizin Kıbrıslı Türklerin meselelerini ‘kendi’ meseleleri olarak gördüklerini belirtti.

UBP’nin KKTC’yi istikbale kavuşturmak ve bunu temin etmek için kurulduğunu ifade eden Yıldırım, “UBP, geleceğe emin adımlarla ilerlemeyi öncelik olarak gördü” dedi. Yıldırım, siyasi istikrarın devamının elzem olduğunu da dile getirdi.

UBP'de kurultay günü

"Koltuk uğruna arkadaşına ihanet edenlere partiyi teslim etmeyeceğim"