UBP'de kurultay günü

UBP 22. Olağan Genel Kurultayı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda bugün yapılıyor.

Genel başkanlık için 3 adayın yarışacağı kurultay 11 itibariyle başladı.

16 bin 484 kişinin oy kullanabileceği kurultayda, yaklaşık bin yeni üye ise üyeliklerinin üzerinden 6 ay geçmediği için oy kullanamayacak.

Kurultaya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da katıldı.

UBP Genel Başkan adaylarından Faiz Sucuoğlu ile Başbakan Ersan Saner, video skandalı sonrasında ilk kez bir araya geldi, ikili arasında soğuk rüzgarların esmesi dikkat çekti.

UBP Kurultayı'na DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bağımsız milletvekili Bertan Zaroğlu da katıldı.

Kurultayda Divan Başkanlığını UBP Milletvekilı Sunat Atun, Başkan Yardımcılığını ise UBP Milletvekili Özdemir Berova yürütecek.

AN AN UBP KURULTAYI

SAAT 11.10: UBP’de kurultay heyecanı resmen başladı. Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, Divan Başkanlığı’na UBP Milletvekili Sunat Atun’un yürüteceğini, divan üyeliğinin ise Milletvekilleri Özdemir Berova, Yasemi Öztürk, İzlem Gürçağ ile Menteş Gündüz’den oluşacağına yönelik bilgi verdi.

SAAT 10.45: Kurultaya AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da katıldı.

KKTC’ye gelen Yıldırım’ı, Ercan Havaalanı’nda UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu karşıladı.

Protokolde 'soğuk rüzgarlar'...

UBP Genel Başkan adaylarından Faiz Sucuoğlu ile Başbakan Ersan Saner, video skandalı sonrasında ilk kez bir araya geldi, soğuk rüzgar esti. Sucuoğlu, sloganlar eşliğinde salona girdi, partililer ve başkan adaylarıyla tokalaşırken, Saner'in yalnızca omzuna dokunarak seslendi, tokalaşmadı. Saner ise bu duruma tepkisiz kaldı.

SAAT 10.15 UBP Genel Başkan adaylarından Faiz Sucuoglu alana geldi, "Dik dur eğilme, UBP seninle" sloganları ile karşılandı.

UBP Genel Başkanı Ersan Saner de kurultaya katılmak üzere geldi.