"Koltuk uğruna arkadaşına ihanet edenlere partiyi teslim etmeyeceğim"

UBP kurultayında ‘video skandalı’ yeniden gündeme geldi. Başbakan Ersan Saner, kurultayda üyelere seslendi, siyasi komplo ile karşı karşıya kaldığını yineledi, isim kullanmasa da konuşmasında direk Faiz Sucuoğlu'nu hedef aldı.

Saner’in konuşmasından satır başları şöyle:

-Mevki makam hesabında olmadım, siyaseti para için yapmadım, çalmadım, çırpmadım. Devletin çıkarlarını korudum, örtülü ödenekten 1 tek kuruş harcamadım.

-Birlik ve beraberliğimizi korumak için tahammüllü davrandım, Anavatan Türkiye ile gönül gönüle yürüdüm.

-Herkes görevden kaçarken, salgına rağmen hükümet kurdum. Normallerin normal olmadığı bir dönemde iktidar olmanın sıkıntılarını yaşadım, arkadaşlarımla birlikte gece gündüz çalıştım.

-Anavatan Türkiye ile var olan ilişkilerimizi devam ettirerek işbirliği protokolünü imzalandım, Maraş açılımını sağladık, iki egemen eşit devlet tezinden asla geri atmadık.

-Cumhurbaşkanımız ile tam bir uyum içerisinde çalıştık. Ne söz verdiysek onları başarmanın haklı gururunu yaşıyorum.

-Yürüteceğim hukuksal mücadele için Genel Başkanlık adaylığından çekildim ama vazgeçmedim. Hangi merkezden olduğu belli saldırı için mücadelemi sürdüreceğim. Bu partiyi, bu ülkeyi teslim etmeyeceğim. Bir koltuk uğruna arkadaşına ihanet edenlere asla prim vermeyeceğim.

"Hukuksal mücadele için adaylıktan vazgeçtim"

Saner, siyasi etik dışı komplo ile ilgili hukuksal mücadele vermek için genel başkan adaylığından vazgeçtiğini söyledi.

“Bugünden sonra kim olduğu net olan merkeze karşı siyasi ve hukuk mücadelem devam edecek” diyen Saner, “Siyasi etiği yok sayanlara, vicdansızlara bu partiyi ve ülkeyi asla teslim etmeyeceğim. Genel başkanına ve arkadaşına bunu yapanlara prim verdirmeyeceğim. Bir kişi hariç herkese hakkım helal olsun” dedi.

"Bu partiyi asla teslim etmeyeceğim..."

Saner şöyle devam etti: Siyasi etik dışı komplo ile ilgili hukuksal mücadele için genel başkan adaylığından vazgeçtim. Bu günden sonra kim olduğu net olan merkeze karşı siyasi ve hukuk mücadelem devam edecek. Bu mücadeleyi yürütmek için herhangi bir makama ihtiyacım yoktur. Siyasi etiği yok sayanlara, vicdansızlara bu partiyi ve ülkeyi asla teslim etmeyeceğim. Genel başkanına ve arkadaşına bunu yapanlara prim verdirmeyeceğim. Bir kişi hariç herkese hakkım helal olsun.

UBP'de kurultay günü