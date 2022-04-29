Tatar’a ‘Din İşleri’ de eşlik edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 3 Mayıs’taki İngiltere ziyaretine yönelik farklı detaylar ortaya çıktı.



Tatar’a ziyaretinde Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal ile Din İşleri Dairesi Başkan Danışmanı Mahmut Toprak da eşlik edecek.

Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar ve kızı Canev Tatar'ın da yer alacağı ziyarette, Şeyh Nazım Camisi'nde cuma namazı kılınacağı, ayrıca, Din İşleri Başkanı tarafından hutbe verileceği de katılımcılara duyuruldu.



Tatar’ın Cambridge Üniversitesi’nde bir etkinliğe katılacağı duyuruldu, ancak etkinliğin içeriği açıklanmadı. Londra Türk Derneği’nin konferansında konuşacak Tatar, yine İngiltere’deki Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi temsilci ve üyeleriyle de bir araya gelecek. Tatar ayrıca, Türk Toplumu Futbol Federasyonu tarafından düzenlenecek I. Cumhurbaşkanlığı Kupası Futbol Karşılaşması’nı da izleyecek.



Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Londra Ofisi açılış törenine katılarak Kıbrıslı Türk iş insanları ve basın mensuplarıyla da bir araya gelecek.



Ersin Tatar’ın programında herhangi bir İngiliz diplomat ya da uluslararası siyasetçi ile görüşme bulunmuyor.



