Tatar: “New York’ta 3’lü görüşme hazırlığı yok”

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, BRT’de katıldığı ‘özel yayında’ açıklamalarda bulundu.

Eylül ayında New York’ta gerçekleşecek BM Genel Kurulu nedeniyle New York’a gideceğini ve “Yapabildiği kadar çeşitli temaslar yapacağını” söyleyen Tatar, “3-4 günlük bir ziyaretimiz olacak” ifadelerini kullandı.

New York’ta 3’lü görüşme olasılığı... “Bende öyle bir bilgi yok”

BM Genel Sekreteri Guterres ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile 3’lü bir görüşme olasılığının sorulması üzerine Tatar, “Bende öyle bir bilgi yok. Güney seçime gidiyor. Anastasiadis’in seçim ortamında benimle görüşebileceğini pek düşünmüyorum. Pek zaman kalmadı, böyle bir hazırlık olduğunu duymadım” dedi.

“Azerbaycan’dan 40 iş kadını geldi, Sayın Aliyev’e sordum, ‘ben gönderiyorum’ dedi”

Konya’da geçtiğimiz haftalarda düzenlenen ve Kıbrıslı Türk sporcuların davet edilmediği “İslami Dayanışma Oyunları”na katılan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Tatar, “Azerbaycan ile ilişkilerin” sorulması üzerine şöyle konuştu:

“Bundan 15 gün evvel Azerbaycan’dan 40 iş kadını geldi. Tümü de üst düzey temsilcilerdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’nda projeler yapan insanlar. Sayın Aliyev’e sordum, ben gönderiyorum dedi. Her türlü temasın gelişmesi adına takipçi olduğunu söyledi.”

“Azerbaycan’a direkt uçuş inşallah bir gün başlar”

Azerbaycan’a “direkt uçuş” konusunda konuşan Tatar, “İnşallah bir gün başlar. Azerbaycan’ın kendisine kalsa yarın sabah direkt uçuş başlar. Talimat verse birileri gidip ‘milli hava yolumuz sıkıntı yaşayacak’ diyecek” ifadelerini kullandı.

“Rishi Sunak, Kıbrıs konusunda söylediklerinden dolayı seçimi kaybedecek, Kıbrıs meselesini bilmiyor”

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından adaylığını açıklayan isimler arasında yer alan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın “Kıbrıs’ta bir Türk işgali yaşandığı ve adada federal bir çözümü desteklediği” yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Tatar, “Bunu söylediği için kaybedecek. Kıbrıs’ta neyin ne olduğunun farkında değil” dedi.

Tatar, “(Sunak) Kıbrıs meselesinin farkında olsa böyle konuşmayacak. Kıbrıs meselesini bilmiyor. Danışmanları da bilmiyor” ifadelerini kullandı.

“Tanınsak da tanınmasak da biz ayrı bir devletiz... Türkiye bizi tanıyor, bitti”

Rusya – Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Avrupa’da açığa çıkan gaz krizi kapsamında, Doğu Akdeniz’deki dengelerin değişip değişmeyeceğine ilişkin soru üzerine Tatar, “Türkiye’nin bizimle yaptığı anlaşmalar ve Libya ile yaptığı anlaşma sonrası ortaya bambaşka bir harita çıkmıştır. Öte yandan Türkiye’nin İsrail ile bir yakınlaşması da var. KKTC öyle ya da böyle bu denklemin içerisinde, işin merkezinde” dedi.

Tatar, şöyle devam etti:

“Tanınsak da tanınmasak da biz ayrı bir devletiz. Ayrı halkım, toprağım, sınırlarım, kendi demokrasim var. Ve uluslararası literatür gereği bir devletin en az bir ülke ile diplomatik ilişkisi olması gerekiyor. Türkiye beni tanıyor, bitti.”