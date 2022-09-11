Tatar: "Meclis karar alacak, Kasım'da seçim yapılacak"

Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Tatar, Anayasa Mahkemesi'nin yerel seçimlerin tarihine ilişkin yasaya dair almış olduğu karara değindi, "Anayasa Mahkemesi kararına değer veririz ama reformu başaran bir iktidara da saygı duymak gerekir" dedi.

Tatar, "Evet, Cumhurbaşkanı tarafsızdır ama fikri vardır, zikri vardır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 ay süreyle ertelendiğini anımsatan Tatar, "Sayın Akıncı o koltukta nasıl 6 ay daha oturdu?" Diye sordu.

Tatar, "Dediler ki o dönemde mahkemeye başvurulmadı. Sayın Erhan Arıklı başvurmuştu.Mahkeme ona ne demişti? 'Meclis kararı var' dediler. Bu yüzden Sayın Başbakan, siz karar alacaksınız, Meclis karar alacak, Kasım'da seçim yapılacak" ifadelerini kullandı.

UBP'de 'Olağanüstü Kurultay' günü: Üstel şimdi de genel başkan olarak görevlendirilecek