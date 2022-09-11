UBP'de 'Olağanüstü Kurultay' günü: Üstel şimdi de genel başkan olarak görevlendirilecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) olağanüstü kurultayı bugün yapılıyor.

Başbakan olarak görevlendirilen Girne Milletvekili Ünal Üstel şimdi de Faiz Sucuoğlu'nun istifasıyla boşalan genel başkanlık için görevlendirilecek.

UBP'liler YDÜ AKM'de toplanmaya başlamış durumda. İstifa eden başkan Faiz Sucuoğlu, "geçirdiği ameliyat" nedeniyle kurultaya katılmadı.

Öte yandan Sunat Atun ve Kutlu Evren'in de kurultay alanına gelmediği gözlemlendi.