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Tatar, Konya’ya gitmek üzere bu akşam adadan ayrılacak

Tatar, Konya’ya gitmek üzere bu akşam adadan ayrılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya’ya gitmek üzere bu akşam adadan ayrılacak…

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya’ya gitmek üzere bu akşam adadan ayrılacak…

Ankara üzerinden Konya’ya yarın geçecek olan Tatar, yarın sabah Ankara’da çeşitli temaslarda bulunacak ve aynı gün öğle saatlerinde Konya’ya geçecek.

Tatar Konya’da 5. İslam Dayanışma Oyunları Açılış Törenine katılacak.

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