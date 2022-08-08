Tatar, Konya’ya gitmek üzere bu akşam adadan ayrılacak
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya’ya gitmek üzere bu akşam adadan ayrılacak…
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya’ya gitmek üzere bu akşam adadan ayrılacak…
Ankara üzerinden Konya’ya yarın geçecek olan Tatar, yarın sabah Ankara’da çeşitli temaslarda bulunacak ve aynı gün öğle saatlerinde Konya’ya geçecek.
Tatar Konya’da 5. İslam Dayanışma Oyunları Açılış Törenine katılacak.
56 ülke var, gençlerimiz yine yok!
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Etiketler : ERSİN TATAR