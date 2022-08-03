56 ülke var, gençlerimiz yine yok!

PROTOKOLDE VAR, İCRAATTA YOK… Haziran ayı başında KKTC ile Türkiye hükümeti arasında imzalanan “Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü” kapsamında “Türkiye Cumhuriyeti’nde düzenlenecek uluslararası etkinliklere, KKTC tarafının da davet edileceği” maddesi yer almasına karşılık İslami Dayanışma Oyunları’na KKTC davet edilmedi

YENİDÜZEN Spor Servisi

Bu yıl 5. kez düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları, Konya’da 9-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 56 ülkeden 3 bine yakın sporcunun 24 farklı branşta yarışacağı oyunlarda Türkiye ev sahibi olmasına rağmen daha önce düzenlenen organizasyonlarda yer almayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve sporcuları yine yer almayacak. Haziran ayı başında KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan “Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü” kapsamında “Türkiye Cumhuriyeti’nde düzenlenecek uluslararası etkinliklere, KKTC tarafının da davet edileceği” maddesi yer almasına karşılık İslami Dayanışma Oyunları’na KKTC davet edilmedi.

KKTC hiçbir organizasyonda yer almadı

İslami Dayanışma Oyunları, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin katılımı ile düzenlenen bir spor organizasyonu. Asya, Güney Amerika, Afrika, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile Doğu Avrupa ve Kafkasya’dan ülkelerin sporcuları organizasyona katılarak yarışabiliyor.

Bu yıl 5. kez düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları’nın hiçbirinde KKTC, teşkilatın üyesi olmadığı için yer almadı.

İlki 2005 yılında Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde düzenlenen oyunların ikincisi 2009 yılında İran’da yapılması planlanmış, İran ile anlaşmazlık nedeniyle 2010 yılına ertelenen oyunlar daha sonra iptal edilmişti. Üçüncü oyunlara 2013 yılında Endonezya ev sahipliği yaparken, oyunlar son olarak 2017 yılında Azerbaycan’ın ev sahipliğinde düzenlenmişti. KKTC, bu yıl beşinci kez düzenlenecek oyunlara ev sahipliği yapacak Türkiye tarafından tanınmasına rağmen oyunlara davet edilmedi.

Federe Devleti, İslam Ülkeleri Spor Oyunları’na katıldı

Türkiye’nin ev sahipliğinde 5.’si düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları’ndan önce ilk olarak “1. İslam Ülkeleri Spor Oyunları” düzenlendi. Türkiye’nin ev sahipliğinde 26 Eylül – 5 Ekim 1980 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen oyunlara Kıbrıs Türk Federe Devleti katılarak farklı branşlarda 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazandı. Bir sonraki etkinliğin Suudi Arabistan’da yapılacağı kararlaştırılmasına rağmen yapılmadı ve İslam Ülkeleri Spor Oyunları sadece bir kez düzenlenebildi.

Arıklı, katılım için TC Gençlik ve Spor Bakanlığı’na talepte bulunmuştu

Geçtiğimiz yıl spordan da sorumlu bakan olarak görev yapan, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, İslami Dayanışma Oyunları’na KKTC olarak katılım için Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na talepte bulunduklarını açıklamıştı. Arıklı, 2021 yılı Şubat ayında yaptığı açıklamada resmi yazı ile yapılan bu isteğin kabul olması durumunda ilk olarak 2021 yılı Eylül ayında Konya’da yapılması planlanan, daha sonra bu yıla ertelenen oyunlarda sporcularımızın mücadele edebileceğini belirtmişti ancak gelinen noktada bu talebin kabul edilmediği görülmüş oldu.

Protokolde var, icraatta yok

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KKTC hükümeti arasında, gençlik ve spor alanlarında mevcut işbirliğini ilerletmek, proje ve faaliyetleri yapmak amacıyla “Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü” Haziran ayının ilk haftasında imzalanmıştı. Söz konusu protokolü, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu imzalamıştı. Protokol kapsamında “Türkiye Cumhuriyeti’nde düzenlenecek uluslararası etkinliklere, KKTC tarafının da davet edileceği” maddesi yer almasına karşılık İslami Dayanışma Oyunları’nda KKTC yer almadı.

Buse, Türkiye milli takımı adına yarışacak

Her ne kadar KKTC ülke olarak oyunlarda yer almayacak olsa da, Kıbrıslı Türk atlet Buse Savaşkan, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışacak. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamada yüksek atlama branşında Buse Savaşkan kafilede bulunan 45 sporcu arasında yer alıyor.