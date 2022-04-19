Sucuoğlu: Kararı Cumhurbaşkanı verecek

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, gece yarısı yer alan genişletilmiş toplantının sonucunda “disiplin, otorite şarttır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’na tercihlerinin iletildiğini, kararın Cumhurbaşkanı’na ait olduğunu belirten Sucuoğlu, “Parti tabanında kararımız büyük destek gördü” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, koalisyon ortaklarıyla birlikte kararlarını yazılı olarak Cumhurbaşkanı’na ilettiklerini söyledi, “İlk kararı ilettik (kabine değişimi, Sunat Atun’un görevden alınması) bir sonuç alamadık, bunun üzerine ikinci kararı da (hükümetin istifası) yine yazılı olarak sunduk” dedi.

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın alacağı kararı görelim” diyen Sucuoğlu, parti disiplinini bozan milletvekillerine ve diğer yetkililere karşı adım atılacağı, bu konuyla ilgili MYK’nın yeniden toplanacağını söyledi.

Sucuoğlu, kimseyi ötekileştirmek istemediklerini de ifade etti.

Faiz Sucuoğlu, son 30 yılın en güçlü oyuyla seçilen bir parti başkanı olduğunu da belirterek, amaçlarının hizmet vermek olduğunu söyledi, istifalarının kabulü halinde de mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ulusal Birlik Partisi tarafından yapılan açıklamada ise “Başbakanın vizyonuna uyum sağlama konusunda zorlanan arkadaşımızın görevden alınması iradesine tam destek verilmiştir” dendi.

MYK’dan yapılan ortak açıklama şöyle:

“Ulusal Birlik Partisi olarak son siyasal gelişmelerin değerlendirildiği genişletilmiş MYK toplantısına bakanlar, milletvekillerı, MYK üyeleri ve ilçe başkanlarını katıldı.

Toplantı sonucunda Genel Başkan ve Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’na oy birliği ile tam destek verilmiş ve Genel Başkanın önderliğinde birlik ve beraberlik bir kez daha vurgulanmıştır. Hatırlanacağı üzere partililerimizin teveccühü ile Dr. Faiz Sucuoğlu yüzde 60 oy oranıya Genel Başkan seçilmiştir. Partinin başında miletvekilliği erken genel seçimini yaşamış ve hep birlikte 24 milletvekili ile seçim zaferi kazanmıştır.

Halkımızın iradesi ile hükümeti oluşturmuştur. Başbakanın vizyonuna uyum sağlama konusunda zorlanan arkadaşımızın görevden alınması iradesine tam destek verilmiştir.

Cumhurbaşkanlığına sunulan iradenin ivedi bir şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz.”