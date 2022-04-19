‘Ya istifa ya değişiklik’

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a istifa mektubu sunduğu öğrenildi.

Başbakan’ın “ya Maliye Bakanı Atun’un görevden alınması ya da kendi istifasının kabul edilmesi” yönünde talepte bulunduğu bildirildi.

Siyasi kaynakların doğruladığı iddiayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Bir diğer iddia Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın TC Büyükelçiliği yetkilileri ile konuyu değerlendirdiği yönünde oldu.

Sucuoğlu: Ya O, ya ben

Başbakan Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun arasındaki gerilim hükümet krizine dönüştü. Yenidüzen’e konuşan hükümete yakın kaynaklardan, Faiz Sucuoğlu’nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Sunat Atun’nun görevden alma belgesini verirken, “Ya imzalarsınız ya da ben istifa ederim” dediği öğrenildi.

Bunun üzerine ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Sucuoğlu’ndan yarına kadar zaman istedi.