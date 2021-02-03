Tarihi evlerin yıkımına protesto





Lefkoşa’nın güneyinde, surlar içinde yıkılan “koruma altındaki bina statüsü taşıyan” dört tarihi bina için protesto gösterisi düzenlendi. AKEL ve gençlik örgütü EDON, Isokratous Caddesi’nde yer alan tarihi binaların yıkılmasını sembolik bir gösteriyle protesto etti.

Binaların, Kıbrıs Ortodoks Kilisesi tarafından “tehlike arz ettikleri” gerekçesiyle, hiçbir izin almadan buldozerlerle dün yıktırdığı belirtildi.



Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis da yıkıma tepki gösterdi, koruma altında olan binaların belediye tarafından güçlendirme ve restorasyon işlerinin daha önce yapıldığını, bu eylemin mevcut yasalara aykırı olduğunu açıkladı.





(KYPE | Katia Christodoulou)



