Türk sinemasının usta oyuncularından Tanju Tuncel hayatını kaybetti. Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu 83 yaşında hayatını kaybetti.

"Nur içinde yat Tanju abla"

Oyuncunun "Eyvah Eyvah" filminden rol arkadaşı Ata Demirer sosyal medya hesabında "Hayatımda tanıdığım en naif, en kendine has insanlardan biriydi Tanju abla. Hani kimisi ben buradayım der! Bakın bakın der! Ben der! O hiç öyle değildi. Nur içinde yat Tanju abla. Filmlerimiz, hatıralarımızı baki" ifadelerini kullandı.

Tanju Tuncel kimdir?



Adana'da 1940 yılında doğan Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. Tuncel, kendisi gibi oyuncu olan Necdet Yakın ile evlenip boşandı. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Tuncel, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda emekli oldu. Tuncel, emekli olduktan sonra da dizilerde oynamaya devam etti.



Usta oyuncu, Şaşıfelek Çıkmazı, Geniş Aile, Ruhsar, Sıdıka gibi dizilerde; Ve Recep ve Zehra ve Ayşe, Duruşma, Eyyvah Eyvah, Beyaz Melek gibi filmlerde rol aldı.