Tabipler Birliği’nden Cengiz Topel Hastanesi’ne bağış

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) tarafından Cengiz Topel Hastanesi’ne pediatrik pulse oksimetre ve tansiyon aleti bağışında bulunuldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, KTTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan ve Mali Sekreter Doç. Dr. Aysa Ayalı’nın hazır bulunduğu bağışlarda, cihazlar Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Zafer Hıdıroğlu’na teslim edildi.

Açıklamada Birlik yetkililerinin Başhekim Hıdıroğlu ile hastanenin sorunları, ihtiyaçları ve ülke sağlık sistemindeki sorunlar ve çözüm yollarını ele aldığı da belirtildi.