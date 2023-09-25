Tabipler Birliği: " 'Reçete yolsuzluğu' olayının aydınlanması için ısrarcı olacağız"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) son günlerde kamuoyunu meşgul eden "reçete yolsuzluğu" olayıyla ilgili açıklama yaptı, konuyla ilgili bir araştırma komitesi kurduklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada kurulan komiteyle birlikte sürece destek olunmasının amaçlandığı belirtilerek, süreçte dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Açıklama şöyle:

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak son günlerde ortaya çıkartılan ve adli birimlerce hukuki işlemlerin devam ettiği ‘reçete yolsuzluğu’ olayında hukuki sürecin arkasında, adil ve hakkaniyetli yargılamanın yanında, adli makamlarla işbirliğine açık olduğumuzu tekrardan hatırlatmak isteriz.

KTTB yönetim kurulu olarak olayı yakından takip etmeyi kendimize bir görev bildiğimizi belirtmek isteriz. Olayın KTTB yasası çerçevesinde, mesleki etik ve kurallar açısından ayrıca değerlendirilmesi gerektiği bilincindeyiz. Bu nedenle olaya özel olarak, KTTB çatısı altında bir araştırma komitesi kurulduğunu duyururuz.

Kurulan komitenin, Polis Genel Müdürlüğü’nden olayla ilgili ayrıntıları ve kanıtları talep edeceğini, mesleki etik ve kurallar çerçevesinde değerlendirme ve raporlama yapacağını ve yine KTTB yasası çerçevesinde gerekli soruşturmanın yürütülmesiyle yetkili olduğunu bilgilerinize sunarız. Ayrıca polis ve adli makamların isteği doğrultusunda adli süreçle ilgili teknik konularda destek sağlama isteğinde olduğumuzu belirtmek isteriz.

Hekimlik mesleğinin yürütülmesindeki temel faktör, hasta ve hekim arasındaki güven ilişkisi olduğu unutulmamalıdır. ‘Reçete yolsuzluğu’ olayının gündeme gelmesinin ardından hekimler arasında büyük bir üzüntü ve olayın aydınlanmasına yönelik ısrarcı bir istek olduğunu belirtmek isteriz.

KTTB üyesi her hekim, hekimlik mesleğinin konumunun ülkemiz için değerinin farkındadır. Bu nedenle meslek örgütümüze üye hekimlerin, meslek etik ve kurallarına aykırı hareketlerinin tespiti ve kanıtlanması halinde, gereğinin yapılması konusunda duruş ve istek içinde olduğunu bildiririz. Üyelerimizin bu duruş ve isteği sayesinde, KTTB yönetim kurulunun KTTB yasası çerçevesinde yürüteceği soruşturma şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleştirilecek ve polis ile adli makamların isteyebileceği teknik destek sağlanacaktır.

Halkımıza hekimlerin süreç ve konuşulanlarla alakalı üzüntüsünü bir kez daha iletirken, bütün bir hekimlik mesleğinin bu olay üzerinden yıpratılmasındaki tehlikeyi ifade etmek isteriz. Olayın şeffaf, adil ve makul bir hızda tamamlanması ve gereğinin yapılması talebini tüm meslektaşlarımız adına iletiriz.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu"