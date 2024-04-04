Tabipler Birliği, kolorektal kansere erken evrede müdahalenin önemine işaret etti

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), kolorektal kansere erken evrede müdahalenin önemine işaret ederek, 50 yaşından sonra kolonoskopinin düzenli olarak yapılmasının önerildiğini vurguladı.

Birlik adına 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle yazılı açıklama yapan KTTB Asbaşkanı, Genel Cerrahi Uzmanı Doğa Kalyoncu, kolorektal kanser taramasının kolonoskopi, sigmoidoskopi ve dışkıda gizli kan testi ile yapıldığını kaydetti.

Kolorektal kanser taraması için hangi yöntemin kullanılacağının yaş, risk faktörleri ve sağlık geçmişine bağlı olarak değiştiğini ifade eden Kalyoncu, bireyin hangi tarama yönteminin kendisi için uygun olduğunu doktoruyla istişare ederek öğrenebileceğini kaydetti.

Kalyoncu tarama yöntemlerinden biri olan kolonoskopiyle ilgili şunları aktardı:

“Kolonoskopi, kolon ve rektumun iç yüzeylerini görmek için kullanılan bir endoskopik muayenedir. Esnek bir tüp (kolonoskop) ile kolonun içine sokulur ve doktorun kolon ve rektumu dikkatlice incelemesine olanak tanır. Herhangi bir anormal bölge tespit edilirse, biyopsi alınabilir veya tedavi yapılabilir. Kolonoskopi, kolorektal kanser taramasında en etkili yöntemlerden biridir ve 50 yaşından sonra düzenli olarak yapılması önerilir.”

Sigmoidoskopi’nin kolonun alt kısmını (sigmoid kolon) incelemek için kullanılan bir endoskopik muayene olduğunu belirten Kalyoncu, “Kolonoskopiye benzer şekilde, esnek bir tüp (sigmoidoskop) kullanılarak yapılan bu test, kolonun alt kısmındaki anormal hücrelerin veya poliplerin tespit edilmesine yardımcı olur. Ancak, sigmoidoskopi kolonoskopi kadar kapsamlı değildir ve sadece kolonun alt kısmını inceleyebilir” dedi.

Kalyoncu dışkıda gizli kan testiyle ilgili olarak ise şu bilgileri verdi:

“ Dışkıda gizli kan testi, dışkı örneğinde gizli kan izlerini tespit etmek için yapılan bir testtir. Kolon veya rektumda kanama varsa, kan dışkıya karışabilir ve bu testle tespit edilebilir. Dışkıda gizli kan testi, kolorektal kanseri erken evrede tespit etmede yardımcı olabilir. Ancak, bu testin kesin sonuçlar vermesi için düzenli olarak yapılması gerekir.”