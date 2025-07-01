Tabipler Birliği ile Arkın Atelier Sürekli Eğitim Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ile Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’ne (ARUCAD) bağlı Arkın Atelier Sürekli Eğitim Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KTTB’den yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında, KTTB üyeleri ve aileleri Arkın Atelier’de sunulan yaratıcı atölye çalışmalarına yüzde 50’ye varan indirimle katılma imkanına sahip olacak.

Protokol, sağlık alanında görev yapan hekimlerin ve yakınlarının ruhsal ve kültürel gelişimini desteklemeyi hedefliyor.