“Süreç Cenevre'de ‘çözümsüzlük’ batağına saplandı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cenevre’de Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın önerisinin ortak zemin olarak kabul edilmeyeceğinin netleştiğini söyledi.

“Tarafların pozisyonları değişmezse Genel Sekreter'in 2-3 ay içerisinde çağırmayı düşündüğü gayri resmi görüşmeden de kimsenin umudu yok” diyen Erhürman sürecin Cenevre'de "çözümsüzlük" batağına saplandığını ifade etti. Sosyal medya paylaşımı yapan Erhürman “Bütün bunların üzerine Sn. Ertuğruloğlu ‘Cenevre'den mutlu döndük ve beklediğimizi bulduk’ diyor. Sn. Tatar ve Sn. Ertuğruloğlu'nun Cenevre'ye ‘çözümsüzlük’ için gittiklerinin daha açık bir izahı olamaz herhalde” dedi.