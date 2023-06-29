Şüpheli hareketleri ele verdi

Lefkoşa’da Cumhurbaşkanlığı bölgesinde şüpheli hareketleri üzerine polis tarafından yapılan aramada üzerinde içerisinde uyuşturucu madde olduğu düşünülen sarma sigara bulunarak tutuklanan zanlı P.B tutuklandı.

Polis memuru Halil İbrahim Gizmen olayla ilgili bulguları aktardı.

Gizmen, 28 Haziran’da saat 23.50 raddelerinde Lefkoşa’da Salahattin Sonat Sokak üzerinde zanlı P.B’nin tasarrufunda içerisinde tütün ile karışık hintkeneveri türü uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulanarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının suç üstü tutuklandığını ve akabinde gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ancak teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, emare alınan sigaranın tahlile gönderileceğini bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Aysu Çakan Alakan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.