Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Güneşköy’de şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine araçta bulunan zanlılar Y.D., ve V.G., suçüstü tutuklandılar. Zanlılar, tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldılar.

Polis memuru Kağan Kurtbir, 10 Nisan tarihinde, Güneşköy Su Tesisleri bölgesinde Güzelyurt Polis Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından ZRB 663 plakalı aracın şüpheli görülmesi üzerine arama yapıldığını anlattı.

Polis, araçta gerçekleşen aramada yaklaşık 20 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet üzerinde pet şişe bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Soruşturmayı yürtüen polis memuru Kağan Kurtbir, araçta bulunan zanlılar Y.D., ve V.G.’nin suçüstü tutuklandıklarını, gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini kaydetti.

Olayla bağlantılı uyuşturucu temin ettiğine inanılan 1 şahsın arandığını ifade eden polis, soruşturmanın selameti için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.