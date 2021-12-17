Sucuoğlu: Ülkeye sıcak para gelmeli

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 23 Ocak seçimlerinden sonra ekonomik vizyonu geliştirme hedefinde olduklarını söyledi, inşaat sektörüne yönelik açılım yapacaklarını, yap-işlet-devret modelini gündeme getireceklerini aktardı.

Ülkeye sıcak para getirebilme çabasında olduklarını ifade eden Sucuoğlu, “Gelen yatırımcıya daire satın almak isteyenlere rakamı artıracağız. 23 Ocak’tan sonra 6 ay ile 1 yıl yeni ekonomik vizyonu gerçekleştirme hedefindeyiz. Ekonomide yeni kan olmalı” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, YSK’ya başvuru yapmadan önce basına şu açıklamayı yaptı:

Yeni sektörel açılımları gündeme getireceğiz. Yasal düzenlemeler bitmek üzere. Kısaca ülkeye sıcak parayı nasıl getirebiliriz bütün çabamız bu olacak. Dövizin yükselmesiyle birlikte 1 ayda yüzde 51 oranında döviz yükseldi. Bu koşullarda ekonomi de insanımız da zarar görüyor. Seçimden hemen sonra bu krizi daha kolay tolere edebileceğimiz duruma getirmeliyiz. Tek gailemiz ekonomi…

Beklemediğimiz gelişmeler oldu, dövizin bu kadar kısa sürede değer kazanacağını kimse öngörmüyordu. Önceliğimiz ekonomi… Seçim hükümetiyiz. 5 hafta sonra seçim var. Esas karar ve açılımlar seçimden sonra… Bu konuda da yoğun çalışıyoruz. Hızlı şekilde açılımları yapmaya hazırız.

Virüsün yeni mutasyon şekilleri, dünyanın öngördüğü gibi ise, ölüm oranları azalıyorsa virüsle olan savaş yavaş yavaş sonlanır demektir. Mart’tan sonra turizmin açılmasıyla birlikte, yükseköğrenim ile birlikte ciddi ekonomik katkı gelecek.

Özellikle inşaat ile ilgili açılımlar olacak. Gelen yatırımcıya daire satın almak isteyenlere rakamı artıracağız. Yatırımcılar geldiği zaman, işlemlerle ilgili çok hızlı şekilde bir merkezde toplayacağız. Yatırımcılar bir merkeze gelecek, işini bitirip gelecek. Yap-işlet devret modelini gündeme getireceğiz.

23 Ocak’tan sonra 6 ay ile 1 yıl yeni ekonomik vizyonu gerçekleştirme hedefindeyiz. Ekonomide yeni kan olmalı.

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