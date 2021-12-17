Erhürman: “Kıbrıs Türk halkının varoluş seçimi”

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, milletvekili adaylarıyla birlikte Yüksek Seçim Kurulu’na 23 Ocak seçimlerine ilişkin başvuruda bulundu.

Erhürman, seçimi Kıbrıs Türk halkının varoluş seçimi olarak değerlendirdi, “Kıbrıs Türk halkı bu seçimden yüz akıyla çıkacaktır” dedi.

“CTP olarak iddiamız ülkenin gailesini çekmeyenler gidecek” diyen Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı vardır, bundan sonra da var olacak diyenler gelecek” şeklinde konuştu.

Çok güçlü bir kadroyla seçime hazırlandıklarını ifade eden Erhürman, seçime kısa bir süre kaldığını belirtti.

Erhürman, ülkenin zor günlerden geçtiğini, uçurumun kenarına kadar getirildiğini dile getirerek, “Ülkenin uçurumun kenarından döndürme seçimi… İnsanlar son derece sıkıntılı, esnaf siftah yapmıyor” dedi.

Erhürman özetle şöyle devam etti: Pandemi var, TL’nin çok hızlı değer kaybı var. Ama hükümette olanların da açıkladığı gibi maalesef bir de kötü yönetim, hatta yönetmeme var. Ülkenin gailesini çekmeme var.

Biz CTP olarak iddiamız; artık ülkenin gailesini çekmeyenler, ne olacağım diye uğraşanlar gidecek. Bu ülkede Kıbrıs Türk halkı vardır, şu anda da varız, bundan sonra da var olacağız, bunun için de çok çalışacağız diyenler gelecek. Kıbrıs Türk halkının varoluş seçimidir.”

Özersay: “Bu memleket sahipsiz değildir demek için buradayız”

YSK’ya başvuru öncesinde kısa bir açıklama yapan Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay, ülkenin çok büyük bir yıkım içinde olduğunu, halkın sahipsiz olduğunu kaydederek, buna dur demek için yola çıktıklarını belirtti.

Özersay, “Bu memleket sahipsiz değildir, fakirleşmeye de pahalılaşmaya da dur demek için bu yola çıktık” dedi.

Demokrat Parti (DP) 11.30’da, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 12.00’de, Bağımsızlık Yolu 13.30’da, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 14.30’da, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) 15.00’te milletvekili aday listesini YSK’ya sunacak.