Ünverdi: Listeden çıkarıldım! / Sucuoğlu: İş yoğunluğu nedeniyle listeden çıkmak istedi

UBP’de, 23 Ocak seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu’na yapılacak resmi başvuruya saatler kala, daha önce kontenjan adayı olarak açıklanan eski Çalışma Bakanı Şerife Ünverdi listeden çıkarıldı.

Yaşanan gelişmeyi Şerife Ünverdi YENİDÜZEN’e doğruladı, “Bana da Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından listeden çıkarıldığım yönünde bilgi verildi. Bir şey değil, sağlık olsun” dedi, daha fazla detaylı açıklama yapmadı.

Sucuoğlu: Ünverdi iş yoğunluğu nedeniyle listeden çıkmak istedi

Başbakan Faiz Sucuoğlu ise Ünverdi’nin aksine, listeden kendi isteği, iş yoğunluğu nedeniyle çıkmak istediğini belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Sucuoğlu, “Dün Şerife hanım beni aradı, iş yoğunluğum çok, vakit ayıramayacağım dedi. Listeden çıkmak istedi, rica etti… 3-4 gün önce de söylemişti. Tekrar değerlendirmesini istemiştim. O da vakit ayıramayacağını belirtti. Kliniğini de yenilemiş, düşünmüş, zor olacağını belirtti” şeklinde konuştu.

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