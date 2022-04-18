Sucuoğlu: “Protokol gizli değil, paylaşacağız”

Ayşe GÜLER

Başbakan Faiz Sucuoğlu, protokolün imzadan 2 saat öncesinde sonuçlandığını kaydetti,

“Hazır olmayan, belli noktalarda katkı konulacak protokolü nasıl verecektik?” diye sordu.

Bu konuda herhangi bir kasıt ve gizlilik olmadığını öne süren Sucuoğlu, hazır olmasının ardından çalışmanın paylaşılacağını kaydetti.

Eleştirilere yanıt vermek için kürsüye çıkan Sucuoğlu, “Gizli değil. Önce Bakanlar Kurulu’na gidecek sonra Meclis’e gelecek. Bu akşam veya yarın ileteceğim” dedi.

Alkollü içki fonda indirim: “Ortak paydada buluşulduğunda yeni düzenlemeye gelebilir”

Alkollü içecek fonlarında yapılan indirime yönelik ilgili firmalarla görüşmelerin başladığını, devam ettiğini kaydeden Sucuoğlu, ortak paydada buluşulduğu anda yeni bir düzenleme gelebileceğini dile getirdi.

Elektrik zammında indirim: “Sadece Mart ayı için Bakanlar Kurulu kararı almıştık”

Sucuoğlu, Mart ayında 47 yılın ardından en soğuk ay olduğunu, faturaların ödenemeyecek noktaya geldiğini kaydetti.

Elektrikte “zamdan indirim” kararının yalnızca Mart ayı için Bakanlar Kurulu’nda karar alındığını, bu indirimin Nisan, Mayıs, Haziran’da devam edecek diye bir karar almadık” şeklinde konuştu.

EL-SEN ile imzalanan anlaşmaya yönelik eleştirilere de yanıt veren Sucuoğlu, sürece ilişkin bilgi verdi,

“Ya beni ilgilendirmez, banane diyecektik. Ya da bu riske girip, eleştirilere katlanacaktık. Ben imza atmam diyen varsa da saygı duyarım. Yapmayabilirdik. 1-2 gün sürebilecek karanlığı göğüsleyebilir miydik? Yanlış mı doğru mu? Vicdanen doğru olduğuna inanırım. Kendi kararım, eleştirilere saygı duyarım” dedi.

“Bile bile yanlış olduğunu bildiğiniz metni imzaladınız”

Sucuoğlu’nun açıklamalarına karşın Erhürman yerinden söz aldı, “Sonuç itibariyle metnin o maddesinin yanlış olduğunu baştan mı fark ettiniz? Bile bile yanlış olduğunu bilip, imzaladığınız bir metin mi var ortada? ” diye sordu.

Sucuoğlu’na ‘3’üncü yol olarak sendikaya ilgili maddeyi kaldırın da imzalayayım’ demediniz mi? diye sordu.

Baybars’dan Sucuoğlu’na “Kıb-Tek’in bağlı olduğu bakan ne yapıyordu?”

HP Milletvekili Ayşegül Baybars da yerinden söz aldı, “Bu sırada Kıb-Tek’in bağlı olduğu bakanlık ne yapıyordu?” diye sordu.

Sucuoğlu ise “Bana gelenler yetkilileri aradıklarını, telefonla ulaşamadıklarını söylediler” yanıtını verdi.

Derya’dan Sucuoğlu’na “Arıklı hakkındaki Sayıştay raporuyla ilgili bir şey yapacak mısınız?”

CTP Milletvekili Doğuş Derya ise “imzalanan metinde diğer maddelerle ilgili taahhüdünüz yok mu?” diye sordu.

Sucuoğlu, “5 maddede görüş farklılığı yok. Bir maddedeydi… Diğerleriyle ilgili imzamız var.” Yanıtını verdi.

Derya, ayrıca dönemin Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı hakkında Kıb-Tek ile ilgili Sayıştay Raporu’nu okuyup okumadığını, adım atıp atmayacağını sordu.

Sucuoğlu ise yalnızca raporu okuduğunu söyledi.

Uluçay: “Özel sektör için ne yapacaksınız?”

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ise alkollü içki konusunda yapılan zamdan sonra indirimli tarife açıklandığını ancak yürürlüğe girmediğini kaydetti.

“Bu durumdan dolayı ciddi kaos yaşanıyor, devlet kasasına beklenen yerlerden para gelmiyor” diyen Uluçay, bu uygulamanın ne zaman hayata geçeceğini sordu.

Elektrikte zamdan indirimin yalnızca Mart ayını kapsayacak olmasını da eleştiren Uluçay, “Özel sektör için ne yapacaksınız?” sorusunu gündeme getirdi.

Sucuoğlu: Alkollü içki fonunda indirim görüşmeleri sürüyor

Başbakan Sucuoğlu ise alkollü içkilerle ilgili indirimin konuşulduğunu, farklı birliklerin Maliye Bakanlığı ile görüşme talebinde bulunduğunu ve ilk toplantılarını geçtiğimiz hafta yapıldığını söyledi.

Elektrikte zamdan indirimin kararının 1 aylık olduğunu yineleyen Sucuoğlu, bundan sonrası ile ilgili nasıl bir ücretlendirme yapılacağının değerlendirileceğini belirtti.

Erhürman yerinden söz aldı, “Res-Bir’in talebi, indirim rakamı orada durmasına rağmen, onun dışında bir şey mi görüşmek istiyorlar? diye sordu.

Sucuoğlu ise görüşmelerin sürdüğünü yineledi.

Toros: Kıb-Tek’e iki jeneratör doğrudan alım yapılamaz, bu karar yasak

CTP Milletvekili Fikri Toros ise Başbakan Sucuoğlu’na “El-Sen ile imzalanan iki jeneratörün doğrudan alımının yapılacağından” bahsedildiğini söyledi, bu kararın yasak olduğunu, böyle bir adımın ihale usulü ile yapılabileceğini kaydetti.

Başbakan Sucuoğlu ise “6 Eylül 2019’da imzalanan metin üzerine yazıldı. Yeni bir şey değil” cevabını verdi.

Şahali’den Sucuoğlu’na: Boş kağıda mı imza attınız?

CTP Milletvekili Erkut Şahali, 4 gün geçmesine rağmen, protokolün halen paylaşılmadığını gündeme taşıdı, “Bir ilke belgesini mi imzaladınız? Boş bir kağıda mı imza attınız?” diye sordu.

Sucuoğlu ise protokol metnini Meclis kürsüsünden gösterdi, “Boş bir kağıda imza atmadım

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