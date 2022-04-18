Erhürman: Ekonomik protokollerin zemini kaydı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TC ile imzalanan ekonomik protokolü Meclis’te gündeme taşıdı, uzun süredir, imzalanan ekonomik protokollerin zeminin kaydığına vurgu yaptı.

62’inci madde kapsamında söz alan Erhürman, protokollerin sosyal ve ekonomik kalkınma noktasında işlevsiz hale geldiğini hatta bazı noktalarda negatif işlev gördüğünü belirtti.

Erhürman, Perşembe günü imzaların atılmasına rağmen protokolün halen kendileriyle paylaşılmamasını eleştirdi, Başbakan Faiz Sucuoğlu’dan TC ile imzalanan ekonomik protokolün bu akşam veya en geç yarın sabah ellerine ulaşacağına dair bilgi aktardıklarını söyledi.

“Pazartesi günü oldu, kaç gün geçti, muhalefet sizden kitapçık talep etmedi. Metnin bizimle paylaşmanızı istedik” diyen Erhürman, Halen protokolün elimizde olmaması sizi rahatsız etmiyorsa denilecek bir şey kalmamış değildir” şeklinde konuştu.

Erhürman, bu konuda muhalefet olarak defalarca uyarıda bulunduklarını kaydetti, “Maliye ve ekonomi 4 milyar 250 milyon TL üzerinden şekillenilse, yüzde 50’si gelirse mali öngörülebilirlik açısından negatif işlev görür demektir” dedi.

Erhürman, ekonomik protokol görüşmelerinde hayat pahalılığının dondurulup dondurulmamasının değil, TL kullanımından kaynaklanan sıkıntının gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi şöyle devam etti: “6090 TL olan asgari ücret yetersiz… Görüşmelerde 8 bin TL-9 bin TL konuşulacak. Hangi esnaf bunu verebilecek? Gerekirse maaş desteğini de konuşmak zorunda değil misiniz? Protokolün halen içini görmedik.”

Elektrikte zammı: “Halkın sırtına yüklendi”

Başbakan Sucuoğlu’nun elektrikte zamdan indirim kararının yalnızca Mart ayında geçerli olmasını eleştiren Erhürman, “Ekonomiyi hiç hesaba katmadan tarife açıklıyorsunuz, dönüyorsunuz doğru düzgün hesap yapmadan indirim açıklıyorsunuz. Sonra indirim Mart ayında diyorsunuz” şeklinde konuştu.

Erhürman, bu kararla ekonomik akla uygun olmayan şekilde elektrik zammının halkın sırtına yüklendiğini kaydetti, ekonomik yükün batmaları da beraberinde getireceğini dile getirdi.

“Arıklı Sucuoğlu’na ‘kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla’ diyor”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı da gündeme getiren Erhürman, “Arıklı, Sucuoğlu’na kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Sendikalar sana söylüyorum Başbakan sen anla” şeklinde açıklama yaptığını söyledi.

Arıklı ise Erhürman’a “İyi niyet okuyorsun” dedi.

Erhürman ise Arıklı’ya “Demek ki daha da ağır okumak gerekir” cevabını verdi.