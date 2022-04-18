Özersay’dan hükümete: Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan tutumlara son verin

Ayşe GÜLER

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin ciddi otorite ve itibar kaybına uğradığını ifade etti.

2 saat rötarla toplanan Meclis Genel Kurulu’nda 62. madde kapsamında söz alan Özersay, hükümete “Devletin itibarı olması gerektiğine inanıyorsanız, devlet ciddiyeti ile bağdaşmayan tutumlara son verme” çağrısı yaptı, “Biz gerçekten mahcup oluyoruz” dedi.

Elektrikte “zamdan indirim” kararının yalnızca Mart ayında geçerli olmasına ilişkin Başbakan Sucuoğlu’nun yaptığı açıklamayı gündeme getiren Özersay, “Maliye Bakanı Bakanlar Kurulu toplantısında elektrik indirimi ile ilgili kendisi de tamam dedi mi? Demediyse Başbakan nasıl böyle bir açıklama yaptı” diye sordu.

Özersay, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile El-Sen ile imzalanan, kamuoyuna da yansıyan anlaşmaya da değindi, “Böyle bir anlaşma imzalamamalıydı” dedi.

Sucuoğlu’nun ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın neden açıklama yapma ihtiyacı hissettiğini soran Özersay şöyle devam etti: “Başbakanın açıklamaları sizi rahatsız mı etti de açıklama yaptınız? Mesaj vermek için mi açıklama yaptınız? Yoksa devletin itibarını mı kurtarmaya çalışıyorsunuz? İçişleri Bakanı da açıklama yaptı. Neden açıklama yaptınız? Başbakana siz de mi mesaj veriyorsunuz”

Özersay, özel bir mülke verilen iskele iznini de gündeme getirerek, bu konuda bir yıl önce ilgili birimin ‘uygun değildir’ görüşünü verdiğini ancak Bakanlar Kurulu’nun bu kararı dikkate almadığını kaydetti.