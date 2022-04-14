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Sucuoğlu-Oktay görüşmesi başladı

Sucuoğlu-Oktay görüşmesi başladı

Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmesi başladı.

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Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmesi başladı.

KKTC-TC 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşi Birliği Protokolü’yle ilgili son detayları ele alan Sucuoğlu ve Oktay’ın, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapacağı belirtildi.

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