Sucuoğlu-Oktay görüşmesi başladı
Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmesi başladı.
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Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmesi başladı.
KKTC-TC 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşi Birliği Protokolü’yle ilgili son detayları ele alan Sucuoğlu ve Oktay’ın, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapacağı belirtildi.
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