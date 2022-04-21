Sucuoğlu: “Henüz görev alamadık, alınca görüşmeler yapıp değerlendireceğiz”

İstifa eden Hükümet’in Başbakanı, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, ortakları ile görüştü, ‘genel değerlendirme yaptıklarını’ söyledi.

Prosedür gereği bugün Parti Meclisi’nin toplanacağını dile getiren Sucuoğlu, hükümetteki yeni bir oluşuma dair yorum yapmak için erken olduğunu, bunun için önce parti başkanları ile görüşmeler gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Çok partili hükümet oluşumunu kapsayan ‘toplumsal mutabakat’ söylemlerini YENİDÜZEN’e değerlendiren Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Hep sitendi ama hiç gerçekleştirilemedi, bu aşamada bir şey söylersek altı dolu bir açıklama olmaz. Herkesin görüşünü almak gerek.” dedi.

Daha önce de ‘toplumsal mutabakat’ düşüncesinin oluştuğunu anımsatan Sucuoğlu, henüz hükümeti kurma görevini almadıklarını işaret ederek, “Bu fikir önceden de oluştu ama bir yerde tıkandı, henüz görev alamadık, alınca görüşmeler yapıp akabinde bunu değerlendirebiliriz” yorumunu yaptı.

Ataoğlu-Arıklı-Sucuoğlu özel görüşmesi…

Bugün öğleden önce YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile özel bir görüşme yaptığı iddialarını da sorduğumuz Sucuoğlu, “Bakanları Başbakanlığa çağırdım, genel değerlendirme yaptık. Özel bir görüşme değildi” dedi.

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