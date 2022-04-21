Sorakın: "Hükümet kaosa sürükledi, tüm ihtimaller değerlendirilecek"

Cumhurbaşkanı tavrına bağlı olarak ortaya çıkacak olan çeşitli gelişmelerin, partinin yetkili organları tarafından değerlendirileceğini kaydeden CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, hükümet kurma aşamasında CTP’nin yeni bir oluşum içinde yer alıp almayacağına ilişkin “Somut bir şey söylemek için zaman çok erken” yorumunda bulundu.

Ortada ülkeyi yönetemeyen, yaşamın tüm alanlarını kaosa sürükleyen bir hükümetin söz konusu olduğunu anımsatan Sorakın, “Tüm süreç enine boyuna değerlendirilecek” dedi.

Sorakın, açıklamasında özetle şunları dile getirdi:

“Yeni bir oluşum çıkar mı bilemiyoruz. Cumhurbaşkanı tavrına bağlı olarak ortaya çıkacak olan çeşitli gelişmeler, yetkili organlarımızla değerlendirmeler yapacağız. Gerçek olan şu ki 23 Ocak seçimlerinden sonra kurulan ve 2 ay görev yapan bir hükümet söz konusu. Önce siyasi, sonra ekonomik istikrar söylemleriyle icraatlara başlayan ama hiçbirini sağlayamayan, ülkeyi yönetemeyen, yaşamın tüm alanlarını kaosa sürükleyen hükümet söz konusu. Tüm süreç enine boyuna değerlendirilecek. Ve gelişmelere de bağlı olarak CTP yetkili organlar kararı doğrultusunda hareket edecek. Somut bir şey söylemek için zaman çok erken.”

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