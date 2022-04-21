Özersay: ‘UBP ve CTP’nin olacağı, toplumsal mutabakata varız’

Halkın Partisi (HP) Başkanı Kudret Özersay, sadece hem CTP, hem de UBP’nin içinde olacağı bir ‘toplumsal mutabakat’ kapsamında bir yapıya sıcak baktıklarını belirterek, “Biz dostlar alışverişte görsün diye ülkeye zarar veren bu oyunda figüran olmayız.” dedi.

Gelişmeleri YENİDÜZEN’e değerlendiren Özersay, şunları ifade etti:

“Şu ana kadar gördüğümüz, Cumhurbaşkanı’nın Maliye Bakanı’nı görevden almasını onaylamaya cesaret edememesi nedeniyle aynı hükümetin Bakanlar Kurulu’nu böyle değişme yoluna gittiği... Bu hesapları tutar mı bilmiyorum. Biz dostlar alışverişte görsün diye ülkeye zarar veren bu oyunda figüran olmayız.”

“Her aşamada başarısız olan bir Başbakan konumunda”

“Gerçek şu ki Faiz Bey, hükümeti kurarken de Bakanlar Kurulu’nu oluştururken de, bakan değişimlerinde de kararlarını uygulayamazken, bakanı görevden alırken de istifa ederken de tamamen başarısız oldu.

Her aşamada başarısız olan bir Başbakan konumundadır. Bu nedenle tekrar hükümet kurup Başbakan olma istemini de anlamak çok zor.”

“…kısa süre sonra yeniden başarısız olacağının göstergesi”

“Tüm bu durumlar ortadayken biz bu veya buna benzer bir yapının parçası olmayız. Bizim toplumsal mutabakattan kastettiğimiz şey hem UBP- hem CTP’nin yer alacağı yapıdır. Özellikle şunu vurgulamak isterim; son iki ayda aldığı her kararda başarısız olan Faiz beyin yeniden Başbakan olarak hükümet kurması, kısa süre sonra yeniden başarısız olacağının göstergesidir.”