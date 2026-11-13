Sakallı: Üstel Hükümeti, TMK’nın yetkinliğini sorgulatma noktasına getirdi

CTP Milletvekili adayı Hamit Sakallı, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) mülkiyet meselesinin çözümü açısından önemli bir mekanizma olduğunu belirterek, Üstel Hükümeti’nin komisyonun yetkinliğini sorgulatma noktasına getirdiğini söyledi.

Geçtiğimiz gün Kanal Sim’de Serhat İncirli’nin konuğu olan Sakallı, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kuruluş sürecine ve işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TMK’nın kurulmasının ve Avrupa nezdinde kabul görmesinin Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) bir başarısı olduğunu ifade eden Sakallı, komisyon aracılığıyla mülkiyet meselesinin çözülebilir bir noktada bulunduğunu kaydetti.

Komisyonun işleyişinin geliştirilmesi ve etkinliğinin artırılması gerektiğine dikkat çeken Sakallı, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun mülkiyet sorununun çözümünde önemli bir mihenk taşı olduğunu vurguladı.