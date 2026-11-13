“KKTC'deki yetkililer de mahkemeye gelip hakkımızı savunsun”

Gemi faciasında yakınlarını kaybeden aileler duruşma sonrası isyan etti:

Gemi faciasında yakınlarını kaybeden aileler, duruşmanın ardından açıklama yaptı.

Girne açıklarında batan Filo Jet gemisinde yakınlarını kaybeden aileleri bugünkü duruşmanın ardından Girne Kaza Mahkemesi önünde açıklama yaptı.

Aydoğan: “Gelişmelerin olumlu olduğunu düşünüyorum”

Faciada hayatını kaybedenlerin yakınlarının bazılarını temsil eden Adana Barosuna kayıtlı Avukat Berkan Aydoğan konuşmasında, geminin darbeden dolayı battığına dair bilirkişi raporunun çıkacağı yönünde görüş belirtti.

Aydoğan, yakınlarını kaybeden ailelerin vekili olarak Filo Jet’in ortakları, iştirakleri gibi asıl yargılanması gereken kişiler hakkında Mersin’de suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

Berkan Aydoğan, “Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin içini soğutacak asıl husus Filo Jet’in yani şirketin ortakları, iştirakleri ve yetkililerinin yargılanması olacağından bugünkü gelişmelerin olumlu olduğunu düşünüyorum” dedi.

Fatih Yüksel Ateş: “Benim tek istediğim şey KKTC’den yetkilileri de mahkemede görmek”

Faciada hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş’in babası Fatih Yüksel Ateş ise, kazanın ardından ilk çıkan cenazenin oğlu olduğunu ifade ederek, “Benim tek istediğim şey KKTC’den yetkilileri de mahkemede görmek. Bizim hakkımızı onların da savunmasını istiyorum” diye konuştu.

“Bizim içimiz yanıyor” diyen Yüksel Ateş, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletleri’nden yetkili birer kişinin mahkemeye gelip, ailelerin haklarını savunmasını istediğini dile getirdi.

Yüksel Ateş, babasını soran torununa, “Baban görevde, gelecek” dediğini de anlattı.

Ayça Ateş: “Can yelekleri tamamsa neden biz alıp da giyemedik?”

Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş’in eşi Ayça Ateş de, “Benim eşim bize can yeleği bulmak için gitti. Can yelekleri tamamsa neden biz alıp da giyemedik?” sorusunu sordu.

Faciada gemideki yolculardan biri olan ve kurtulan Ayça Ateş, geminin sefere çıkmasından 10 dakika sonra olayların başladığını ifade etti. “Herkes başının çaresine bakmak zorunda kaldı” diyen Ayça Ateş, mürettebattın hiçbir yönlendirme yapmadığını söyledi.

Özbiler: “Ailelere yardım amaçlı paravan bir dernek kuruldu”

Faciada annesi Nuray Zeytun Özbiler’i kaybeden Dilek Özbiler ise, gemi kazasında hayatını kaybeden ailelere yardım amaçlı paravan bir dernek kurulduğunu belirterek, dernek çatısı altında para toplandığını söyledi.

“Böyle bir şeye itimat etmeyin çünkü böyle bir dernek yoktur. Sadece bizim kurduğumuz ‘Mavide Yarım Kalan Hayatlar’ derneğimiz var” diyen Özbiler, bu derneğin maddi gelir beklemeden kurulan bir dernek olduğunu vurguladı. Özbiler, “Mavide Yarım Kalan Hayatlar” adlı derneğin adalet aramak için kurulduğunun altını çizdi.

Haber: Arda Mercan-Afet İlban / Fotoğraf: Arda Mercan (TAK)