Hür-İş ve Kamu-İş, “Aşk İçinde Mahpushane” oyunuyla Başak Buba’ya destek verdi

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu tarafından Başak Buba’nın tedavi sürecine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Aşk İçinde Mahpushane” adlı tiyatro oyununa Hür-İş ve Kamu-İş de destek verdi.

Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek, zor zamanlarda birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Serdaroğlu, Başak Buba’nın tedavi sürecinin olumlu sonuçlanmasını ve en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederek, bu süreçte gösterilecek duyarlılığın ve sağlanacak katkıların önemli olduğunu belirtti.

Başak Buba’nın tedavi sürecine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe toplumun tüm kesimlerinin destek vermesi çağrısında bulunan Serdaroğlu, kurum ve kuruluşların böylesi dayanışma örneklerinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

18 Kasım Çarşamba günü sahnelenecek oyundan elde edilecek bilet gelirinin tamamı, Başak Buba’nın tedavisi için kullanılacak.