YSK seçim yasaklarını hatırlattı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimin güvenlik ve düzen içinde yürütülmesi amacıyla propaganda döneminde uyulması gereken yasakları hatırlattı.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın ilgili hükümleri uyarınca dini yerlerde, okullarda, askeri bina ve tesisler ile kamu hizmeti görülen mekanlarda seçmenlere yönelik toplantı ve propaganda yapılmasının yasak olduğu vurgulandı.