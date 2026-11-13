“KSV, 25 yıldır hayatlara dokunuyor, sınırları aşan umutlar büyütüyor”

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı (KSV), bugün 25’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Vakıf, 25’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kanser tanısı alan çocuklara ve ailelerine destek vermeyi, kök hücre bağışı konusunda farkındalık yaratmayı ve ihtiyaç duyan hastalara umut olmayı sürdüreceğini belirtti.

Açıklamada, bir çocuğun yaşamına dokunmak ve onun anısını yaşatmak amacıyla başlayan yolculuğun, 25 yılda büyüyerek hem ülkede hem de dünyanın farklı noktalarında hayatlara umut taşıyan bir dayanışma hikâyesine dönüştüğü, vakıfın kuruluşundan bu yana kanser tanısı alan çocukların ve ailelerinin tedavi süreçlerinin yanı sıra bu zorlu yolculuğun her aşamasında yanında olmayı hedeflediği kaydedildi.

İlk yıllarında sınırlı sayıda yardım kalemiyle faaliyet gösteren vakıfın, bugün 20’yi bulan farklı yardım başlığı altında çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, maddi destek, ilaç ve tedavi ihtiyaçları, eğitim, psikolojik destek, gıda yardımı ve sosyal etkinliklerle çocukların ve ailelerinin yaşamına dokunduğu ifade edildi.

Vakfın 25 yıllık mücadelesinin yalnızca ülkedeki çocuklarla sınırlı kalmadığı, Dünya İlik Bankası’yla kurulan bağ ve iş birliği sayesinde, ülkedeki gönüllü kök hücre bağışçılarının dünyanın farklı ülkelerinde ihtiyaç duyan hastalara umut olduğu belirtilen açıklamada, vakfın çalışmalarının, sınırları aşarak dünyanın dört bir yanındaki hastaların yaşamına dokunduğu kaydedildi.

Açıklamada, vakfın 25 yıllık yolculuğunun, yalnızca bir vakfın çalışma ve hizmet hikâyesi olmadığı, bağışçıların, gönüllülerin, kurumların ve toplumun ortak emeğiyle yazılan bir dayanışma öyküsü olduğu vurgulandı.

Kemal Saraçoğlu'nun anısını yaşatmak ve onun adına başlayan bu iyilik yolculuğunu geleceğe taşımanın vakfın en önemli sorumluluğu olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, vakfın, bundan sonraki yıllarda da kanser sürecindeki çocukların ve ailelere destek vermeyi, kök hücre bağışı konusunda farkındalık yaratmayı ve dünyanın neresinde olursa olsun yaşama tutunmayı bekleyen hastalara umut taşımayı sürdüreceği kaydedildi.

25 yıldır bu hikâyenin bir parçası olan, inanan ve destek veren herkese teşekkür edilen açıklamada, “Kemal Saraçoğlu Vakfı, 25 yıldır hayatlara dokunuyor, sınırları aşan umutlar büyütüyor.” ifadesine yer verildi.