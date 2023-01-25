Stewart’ın sözleri güneyde yankılandı

Cyprus Mail gazetesi Cenk Mutluyakalı’nın BM Kıbrıs Barış Gücü Şefi Colin Stewart’ın Finlandiya delegasyonunun New York'ta düzenlediği brifingde yaptığı konuşmadaki sözlerini konu aldığı yazısını “UNFICYP Başkanı, Kıbrıslı Rumların sadece şikayet ettiğini, kınadığını ve suçladığını söylemekle suçlanıyor” başlığıyla yayımladı.

Kuzeyden gelen haberlere göre, Kıbrıs’taki BM yetkililerinin, Kıbrıs Rum tarafının yalnızca Kıbrıs'taki çıkmazdan şikayet ettiği ve düzeltmek için hiçbir şey yapmadığına işaret ettiğini yazan gazete, “Yenidüzen'den Cenk Mutluyakalı'nın yazısına göre, UNFICYP Başkanı Colin Stewart geçen hafta New York'ta, BM'nin İskandinav ülkesi temsilcileri ve Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyeleriyle Kıbrıs'ı görüştü. Mutluyakalı, Stewart'ın şunları iddia ettiğini yazdı: ‘Kıbrıs'ın kuzeyi artık ekonomik ve siyasi olarak Türkiye ile entegre oldu. Durumu değiştirmek için harekete geçmesi gereken Kıbrıs Rum tarafıdır. Ancak yaptıkları tek şey şikayet etmek, kınamak ve suçlamak.’” ifadelerine yer verdi.

Cenk Mutluyakalı’nıın, toplantı gündemini ve Stewart’ın sözlerini diğer iki diplomattan doğrulattığını ve Stewart'ın ‘cesaretinden’ etkilendiğini yazdığı kaydedilen Cyprus Mail’deki haberde Cenk Mutluyakalı’nın yazısının tümü aktarıldı.

Fileleftheros gazetesi de Yenidüzen’deki sözleri okurlarına aktardı.

Mutluyakalı’nın yazısı için tıklayınız