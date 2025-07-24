“Sosyal devlet anlayışı, ihtiyaç sahibi kesimlerin sağlık hizmetlerine ulaşma hakkını korumayı gerektirir”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Duygu Adahan Kuran, son günlerde, kamu hastanelerinden ilaç alan sigortalı, emekli hastalardan ilaç bedelinin yüzde 20’sinin talep edildiği yönünde bilgiler geldiğini, bu kararın özellikle dar gelirli, kronik hastalığı olan ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşları doğrudan etkilediğini kaydetti.

Kuran, KTEB Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, mevcut ekonomik koşullar altında, ilaca erişim zaten zorluyken böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesinin emekli vatandaşlar için ciddi mağduriyet yaratabileceğini belirtti.

Kuran açıklamasında şunlara yer verdi:

“Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşlarımızın temel sağlık hizmetlerine erişiminin zorlaştırılmaması gerektiğine inanıyoruz. Sosyal devlet anlayışı, özellikle ihtiyaç sahibi kesimlerin sağlık hizmetlerine ulaşma hakkını korumayı gerektirir.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak, ilgili bakanlıklardan bu kararın yeniden değerlendirilmesini ve hastalardan katkı payı alınmaması yönünde adım atılmasını talep ediyoruz.

Ayrıca, yine basında yer alan ilaç kriziyle ilgili olarak, özellikle yeşil reçeteye tabi ilaçlarda ithalata bağlı ciddi sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Bu durum, hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkilerken, sağlık sistemi açısından da önemli bir risk oluşturmaktadır. Sorunun daha fazla derinleşmeden çözülmesi adına bir an önce gerekli adımların atılmasını bekliyoruz.

Halkımızın sağlığı için her zaman iş birliğine hazır olduğumuzu da bu vesileyle hatırlatırız.”