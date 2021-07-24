Sorakın: “Tepeden bakma ve maceracı yaklaşımlarla bir yere varmak mümkün değildir”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın ardından, parti genel sekreteri Erdoğan Sorakın da BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş açıklamasını değerlendirdi. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC yetkilileri tarafından atılan Maraş adımının bizi uluslararası ortamdan soyutlayacağını belirten Sorakın, “Kıbrıs Türk halkı uluslararası hukuk ve uluslararası camia içerisinde onurlu bir şekilde yer almak istemektedir. Bunun yolu ise diyalog ve müzakeredir” dedi.

Sorakın’ın açıklamasının tam metni şöyle:

“BMGK kararlarına aykırı atılan her adımla dünyadan soyutlanma, yalnızlaşma sürecimiz de hız kazanmış olur. Kapalı Maraş’la ilgili alınan son karar da bunlardan biri. Kapalı Maraş, sedece ve sadece BMGK kararları kapsamında değerlendirilebilir. Kıbrıs Türk halkı uluslararası hukuk ve uluslararası camia içerisinde onurlu bir şekilde yer almak istemektedir. Bunun yolu ise diyalog ve müzakeredir. Tepeden bakma ve maceracı yaklaşımlarla bir yere varmak mümkün değildir. Gerçekçi çözüm federal çözümdür. Kıbrıs’ın, Türkiye’nin ve bölge ülkelerinin çıkarına olan çözüm de budur.”