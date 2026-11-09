Son bir haftalık sürede 10 yangın ve 32 özel servis hizmeti...

İtfaiye geçtiğimiz hafta KKTC’de 10 yangın ve 32 özel servis olayı meydana geldiğini belirtti.

İtfaiye raporuna göre, yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı 825 bin TL oldu.

Raporda, meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; "elektrik kaynaklı kısa devre, faal durumdaki fritözde unutulan yağın ısınıp alevlenmesi, ocak üzerinde takılı olan tüpün gaz kaçırıp patlaması, aracın arka fren balatalarının sürtünüp ısınarak alevlenmesi ve temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması" olarak sıralandı.

Yangınların 5'i Lefkoşa'da yaşanırken, Girne, Güzelyurt, Geçitkale, İskele ve Yeşilköy 'de ise 1'er yangın çıktı.

Özel servis olayları ise raporda, "yüksek ağaçlarda, güvenlik kamerası üzerinde ve araçların motor bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, derin kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, özel görev, itfaiye şubelerinin okullar tarafından ziyaret edilmesi, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması" olarak yer aldı.