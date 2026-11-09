Harmancı: “Yeni geçiş noktaları Lefkoşa’daki yoğunluğu azaltmayacak”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerin Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi eşliğinde gerçekleştirdiği üçlü görüşmede alınan kararların, geçiş noktalarındaki sorunlara çözüm getirmediğini belirterek, “Metehan Geçiş Noktası’nın rahatlatılamaması, Lefkoşa’ya yeni bir araçlı geçiş kapısının açılmaması ve diğer bölgelerdeki kapıların hâlâ fiilen ‘tutsak’ durumda kalması, büyük bir hayal kırıklığıdır” dedi.

Harmancı, Lefkoşa’daki araç geçişlerinin büyük çoğunluğunun hâlâ Kermiya geçiş noktası üzerinden yapılmak zorunda olduğuna dikkat çekerek, uzun kuyrukların insanların günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ettiğini vurguladı.

Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçiş noktalarının açılmasına yönelik kararları olumlu adımlar olarak değerlendiren Harmancı, ancak bu noktaların Lefkoşa ve çevresindeki yoğunluğu azaltacak nitelikte olmadığını belirtti.

Uzun süredir gündemde olan Haspolat (Mia Milia) geçiş noktasına ilişkin somut ilerleme sağlanamamasını eleştiren Harmancı, güven artırıcı önlemlerin halkın en acil ihtiyaçlarına yanıt vermediğini ifade etti.

“İki liderden daha cesur ve kalıcı adımlar beklenirdi”

İnsanların saatlerce kuyruklarda bekleyerek zaman kaybettiğini, ekonomik ve sosyal yaşamın zorlaştığını belirten Harmancı, iki liderin daha cesur ve kalıcı adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Harmancı, “Sıraların bitmemesi, yalnızca bir ulaşım sorunu değil; iki toplum arasındaki temasın ve günlük yaşamın önünde duran somut bir engeldir” ifadelerini kullandı.