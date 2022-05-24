Solyalı: “Otoriter, tahammülsüz, yasakçı bir sistem kurgulanmak isteniyor”

CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı ise “Hoşnutsuzluklarımız” konulu güncel konuşma yaptı.

Otoriter, tahammülsüz, yasakçı bir sistem kurgulanmak istendiğini savunan Solyalı, bunun “faşizan” bir sistem olduğunu söyledi.

Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde demokrasinin erozyona uğradığını, sonrasında da bunu devam ettiğini ifade eden Solyalı, “Sesimizi ve görünürlülüğümüzü kısamayacağınız gibi artarak çoğalarak devam edeceğiz” dedi.

Protokolün Resmi Gazete’de yayımlandığı günden 36 gün önce taraflarına verilmesi gerektiğini belirten Solyalı, protokolle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Solyalı, “dudak uçuklatıcı” olarak nitelediği protokol için “Tam bir teslimiyet” değerlendirmesinde bulundu.

Protokolde hak ve özgürlüklerin budanması, özlük haklarının geritilmesi ve parlamenter sistem konularında gibi ciddi riskler bulunduğunu anlatan Solyalı, “Başkanlık sistemi gibi bir amaç güdülüyorsa bu açıkça toplumla paylaşılmalıdır” diye konuştu.

Vatandaşlığa kabulde şartların kolaylaştırılması maddesi ile ilgili açıklama da isteyen Solyalı, devletin bizzat asli görev alanı içerisine din hizmetlerini alınması maddesinin ise Anayasa’nın 1’inci maddesine açıkça aykırı olduğunu söyledi. Din ve devlet kurumlarının birbirinden ayrı olmasının önemine işaret eden Solyalı, bu maddeyi ayrıca tehlikeli bulduğunu vurguladı.

Yapılmak istenen yasal değişikliklerle ilgili de konuşan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, “hoşnutsuzluk” ve “soğukluk” kelimelerinin gündem olduğuna işaret ederek, “Hükümetten ve Cumhurbaşkanı'ndan hoşnut olan var mı?” diye sordu ve bu yasalara engel olacaklarını vurguladı.

Solyalı, “Jet raporu neticelendirilmeden Ünal Üstel’in başbakan olması; Elektrik Kurumu’nda 2 milyardan fazla zarar olmasına rağmen ilgililerin bakan koltuklarında oturması; kurulan vesayet ilişkisi ve Cumhurbaşkanı'nın baskı kurarak parti başkanlarının mahkemeye çıkmasına neden olması” gibi işlerden hoşnut olmadığını söyledi.

Solyalı konuşmasının devamında, “Toplumu nasıl hoşnut hale getirebilirim diye düşünün, nasıl ceza mahkemesine çıkarırım diye düşünmek yerine” dedi.